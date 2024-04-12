Пять взрослых и ребенок погибли при обстреле Токмака со стороны ВСУ

Украинские националисты нанесли удар по городу Токмак в Запорожской области. Они обстреляли многоквартирный дом, в результате чего погибли шесть человек, в числе которых ребенок, об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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