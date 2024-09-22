В Брянской области погибли посевы из-за засухи

Гибель посевов сельскохозяйственных культур на площади 21 тыс. гектаров произошла на территории Брянской области, следует из указа, опубликованного 20 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.
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