Тюменская область присоединилась к Всероссийской акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

В Тюменской области в рамках Всероссийской акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» полицейские межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский» - старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Игорь Васильев и инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Кристина Нигматуллина провели цикл занятий с учениками средних и старших классов школы № 4 города Ялуторовска.