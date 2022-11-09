Тюменская область присоединилась к Всероссийской акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

В Тюменской области в рамках Всероссийской акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» полицейские межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский» - старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Игорь Васильев и инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Кристина Нигматуллина провели цикл занятий с учениками средних и старших классов школы № 4 города Ялуторовска.
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