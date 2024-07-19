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В МИД рассказали об эскалации между Россией и Западом

В МИД рассказали об эскалации между Россией и Западом

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Москве уверены, что сейчас нет никакой предопределенности в возможном дальнейшем наращивании эскалации в вопросах безопасности между Западом и Россией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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