Christie’s открывает новую площадку в Мадриде

Аукционный дом Christie’s готовится открыть свою новую площадку в Мадриде. Christie’s будет делить ее с местным представительством International Real Estate (CIRE), которое занимается продажей объектов элитной недвижимости.
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