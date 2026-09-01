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Police fatally shoot woman after deadly Times Square double stabbing

Police fatally shoot woman after deadly Times Square double stabbing

A knife-wielding woman fatally stabbed one person and injured a second in Times Square on Monday evening, before being shot and killed by police, .

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