Police fatally shoot woman after deadly Times Square double stabbing

A knife-wielding woman fatally stabbed one person and injured a second in Times Square on Monday evening, before being shot and killed by police, .
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