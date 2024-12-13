Направление, откуда исходит угроза очевидна. Это страны Средней Азии

Если человек носит ваххабитскую бородку, закутывает свою жену в никаб, претендует на публичное совершение намаза в городах, требует для себя каких-то "особых" условий вроде "халяльного меню" в школе или деинсталляции рождественской елки – то этому существу следует отказать во въезде.
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