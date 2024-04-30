В Подмосковье у Крокуса снова собираются люди

40 дней назад трагедия в «Крокусе» унесла 145 жизней, еще 551 человек пострадали. На помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в Crocus City Hall собрано более 1,5 млрд рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.