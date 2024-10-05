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В Киеве замахнулись на Белоруссию, побег Буданова* и сотни Storm Shadow в утиль: Сводка событий на 5 октября

В Киеве замахнулись на Белоруссию, побег Буданова* и сотни Storm Shadow в утиль: Сводка событий на 5 октября

Нардеп Рады призвал Киев атаковать Белоруссию, заявив, что это будет "ударом под дых Москве". Глава ГУР Кирилл Буданов*, узнав о неминуемой отставке, заявил, что ему "надо на фронт, срочно", и сбежал из Киева.

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