Нардеп Рады призвал Киев атаковать Белоруссию, заявив, что это будет "ударом под дых Москве". Глава ГУР Кирилл Буданов*, узнав о неминуемой отставке, заявил, что ему "надо на фронт, срочно", и сбежал из Киева.