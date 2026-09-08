Если к поэту приходит муза, к поэтессе приходит музык

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как же довели парня, что бабы у него козлы
Отлично!!...сложно,наверное,так сочинять ,чтоб было и складно и со смыслом и иллюстративно...