Харрис является прихожанкой требующей репараций церкви

«Плательщиком членских взносов» церкви, пастор которой призвал к выплате репараций, и даже является заместителем председателя целевой группы Калифорнии по репарациям, является вице-президент США и возможный кандидат в президенты США Камала Харрис, сообщил 24 июля сайт Breitbart News.