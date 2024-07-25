Харрис является прихожанкой требующей репараций церкви

«Плательщиком членских взносов» церкви, пастор которой призвал к выплате репараций, и даже является заместителем председателя целевой группы Калифорнии по репарациям, является вице-президент США и возможный кандидат в президенты США Камала Харрис, сообщил 24 июля сайт Breitbart News.
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