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МегаФон обеспечил связь екатеринбургскому фестивалю студенческого спорта

МегаФон обеспечил связь екатеринбургскому фестивалю студенческого спорта

К соревнованиям рядом со спортивными объектами установлены новые базовые станцииК международному фестивалю университетского спорта, который открылся 20 августа в Екатеринбурге, готовились не только строители и спортсмены, но и команда МегаФона.

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