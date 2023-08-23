МегаФон обеспечил связь екатеринбургскому фестивалю студенческого спорта

К соревнованиям рядом со спортивными объектами установлены новые базовые станцииК международному фестивалю университетского спорта, который открылся 20 августа в Екатеринбурге, готовились не только строители и спортсмены, но и команда МегаФона.
К соревнованиям рядом со спортивными объектами установлены новые базовые станцииК международному фестивалю университетского спорта, который открылся 20 августа в Екатеринбурге, готовились не только строители и спортсмены, но и команда МегаФона.
Свежие комментарии