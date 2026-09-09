The Guardian сообщил: в Киеве полупустые полки и рост цен

В Киеве наблюдаются проблемы с продовольствием: повреждены склады, логистика нарушена. Сети Novus и другие закладывают повышение цен в 2,5%.
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