Война 08.08.08, интервенция НАТО в Ливию и операция ВС РФ в Сирии

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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г
галина
Наша ошибка, что мы не дошли до Тбилиси и оставили им выход к Черному морю. Сейчас не надо повторить такую ошибку в войне с Украиной. Все побережь должно быть нашим.
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2 д.

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