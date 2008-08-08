Война 08.08.08, интервенция НАТО в Ливию и операция ВС РФ в Сирии

Война 08.08.08 Пока мы организовывали транспортные коридоры для того, чтобы США могли вытащить свою звёздно-полосатую задницу из войны в Афганистане, они «в благодарность» готовили Грузию к вторжению в Южную Осетию и Абхазию для того, чтобы продолжить вытеснение России из кавказского региона.