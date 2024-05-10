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Радулов обсудит варианты продолжения карьеры на этой неделе

Радулов обсудит варианты продолжения карьеры на этой неделе

Александр Черных, агент нападающего Александра Радулова, высказался о будущем своего клиента. «Мой партнёр должен встретиться с Александром на этой неделе, где они обсудят желания Александра по его будущему.

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