16 октября — пресс-конференция, посвященная Московскому международному форуму «Религия и мир»

фото: РИА Новости/Александр Кряжев В среду, 16 октября 2024 года, в 12:00 состоится пресс-конференция Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, посвященная Московскому международному форуму «Религия и мир».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии