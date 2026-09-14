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Царьград

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Geely EX2 удержал лидерство на китайском рынке электромобилей

Geely EX2 удержал лидерство на китайском рынке электромобилей

Geely EX2 стал самым продаваемым электромобилем в Китае за восемь месяцев 2026 года. Tesla Model Y заняла второе место, остальные позиции в топ-10 принадлежат китайским брендам.

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