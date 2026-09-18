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Пятый канал

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Медведя бояться, в лес не ходить: как вести себя при встрече с косолапым убийцей

Медведя бояться, в лес не ходить: как вести себя при встрече с косолапым убийцей

МЧС России опубликовало рекомендации для тех, кто отправляется в лес или другую дикую местность. Спасатели рассказали, как снизить вероятность встречи с медведем и как вести себя при непосредственном контакте с хищником.

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