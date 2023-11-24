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Где и когда зародилась российская государственность

Где и когда зародилась российская государственность

С приходом варяга Рюрика на княжение связано множество споров. Кем он был на самом деле и можно ли считать это событие началом существования Руси? Старая Ладога — село в Ленинградской области, расположенное на берегу реки Волхов в 120 км от Санкт-Петербурга.

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