Где и когда зародилась российская государственность

С приходом варяга Рюрика на княжение связано множество споров. Кем он был на самом деле и можно ли считать это событие началом существования Руси? Старая Ладога — село в Ленинградской области, расположенное на берегу реки Волхов в 120 км от Санкт-Петербурга.