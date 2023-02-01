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В США заявили, что Россия сократит добычу нефти на 10%

В США заявили, что Россия сократит добычу нефти на 10%

Добыча нефти в России в 2023 году сократится почти на 1 млн баррелей в сутки, заявил 31 января глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в ходе семинара американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

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