EMBL: антидепрессанты могут приводить к недостатку витамина B1 в мозге Ученые из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гамбурге установили, что некоторые антидепрессанты и противораковые препараты могут вызывать сбои в работе транспортера витамина В1 в мозге.
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