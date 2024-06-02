Первая российско-белорусская нейросеть учится выявлять рак у женщин

Совместно с коллегами из Витебского государственного университета имени Машерова, ученые Псковского государственного университета в рамках программы «Приоритет 2030» создали первую российско-белорусскую нейросеть.
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