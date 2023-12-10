Звезда «Дом-2» Ирина Пинчук показала второго сына

Сын Ирины Пинчук рассекретил имя новорожденного ребенка Звезда стала мамой второй раз. Фото: соцсети Участница проекта «Дом-2» Ирина Пинчук активно общалась со своими поклонниками во время родов, делясь деталями схваток и показав своего новорожденного сына.