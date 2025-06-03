В Госдуме предложили запретить мигрантам с судимостью работать в России

В России предложили законодательно запретить выдачу патентов на работу мигрантам, имеющим судимость. С такой инициативой обратилась в МВД замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана АвксентьеваЧитать далее.
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