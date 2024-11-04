2-е крупное обновление TDU Solar Crown содержит более 40 исправлений ошибок, повышае...

2-е крупное обновление TDU Solar Crown содержит более 40 исправлений ошибок, повышает стабильность и производительностьKT Racing объявила, что второе крупное обновление для Test Drive Unlimited Solar Crown выйдет завтра, и поделилась полными заметками к патчу.
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