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Бывший арбитр ФИФА потребовал проверить счета телеэкспертов и журналистов

Бывший турецкий арбитр ФИФА Алпер Улусой потребовал проверить банковские счета нескольких известных телеэкспертов и журналистов в рамках расследования работы судейского корпуса в Турции.

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