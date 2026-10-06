Бывший арбитр ФИФА потребовал проверить счета телеэкспертов и журналистов

Бывший турецкий арбитр ФИФА Алпер Улусой потребовал проверить банковские счета нескольких известных телеэкспертов и журналистов в рамках расследования работы судейского корпуса в Турции.
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