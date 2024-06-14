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Напавший на «Храм Сатаны» в США заявил о своей невиновности

Напавший на «Храм Сатаны» в США заявил о своей невиновности

Житель американского штата Оклахома, обвиняемый в том, что бросил бомбу в штаб-квартиру группы «Сатанинский храм» в Массачусетсе, заявил в четверг во время предъявления обвинения в федеральном суде в Бостоне о том, что он невиновен .

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