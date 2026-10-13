Микрокредит на еду?

Дожили? СМИ сообщают, что сеть «Магнит» тестирует рассрочку на покупку продуктов. Это уже дно или ещё есть куда падать? Что именно тестирует «Магнит»? Речь идёт о сервисе, который позволяет оплачивать продукты частями.