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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свитолина о выходе в финал в Окленде: «Играла так, будто завтра не наступит»

Она выиграла 2:6, 6:4, 6:3 и вышла в 21-й финал в карьере. «Сегодня мне было очень трудно. Первые три матча тоже были очень тяжелыми.

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