«Ради них мы и работаем»: в станице Старокорсунской Краснодарского края благоустраивают детсадыВместе с главой администрации станицы Старокорсунской Викторией Бедной депутат Гордумы Краснодара Андрей Анашкин побывал на объектах, чтобы на месте посмотреть, как выполняются обращения жителей.