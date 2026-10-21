«Ради них мы и работаем»: в станице Старокорсунской Краснодарского края благоустраивают детсадыВместе с главой администрации станицы Старокорсунской Викторией Бедной депутат Гордумы Краснодара Андрей Анашкин побывал на объектах, чтобы на месте посмотреть, как выполняются обращения жителей.
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