Православные христиане отмечают Великую пятницу

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко 17 апреля православные христиане по всему миру отмечают Великую пятницу. В церковном календаре это самый скорбный день, в него принято вспоминать крестные страдания и смерть Спасителя.
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