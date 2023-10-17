В Газе сообщили о гибели не менее 500 человек при авиаударе Израиля по больнице

Согласно сообщению агентства Associated Press (AP), Министерство здравоохранения в секторе Газа заявило о гибели не менее 500 человек в результате предполагаемого авиаудара Израиля по больнице на территории анклава.
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