Минтранс РФ пытается решить ситуацию и минимизировать последствия для отечественных авиакомпаний Программа полетов между Россией и Кубой может быть скорректирована из-за дефицита керосина, о котором заявила кубинская сторона.
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