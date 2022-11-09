Криптобиржа Binance готова выкупить другого заметного игрока на рынке — биржу FTX

В минувшее воскресенье CEO Binance Чанпэн Чжао (Zhao Changpeng, «CZ») заявил о стремлении компании избавиться от FTT — «utility»-токена FTT биржи FTX, котировки которого с тех пора упали более чем на 80% — с уровней выше $22 до отметок ниже $5.