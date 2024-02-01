Царьград Его IQ составляет ни много ни мало 187 баллов. Карин Жан-Пьер сегодня порадовала публику крайне важной новостью: Джо Байден прошёл тест, определяющий коэффициент интеллекта и способностей, и получил ошеломляющий результат в 187 баллов, что делает его самым умным президентом в истории США! Интересно, что такой же результат у гениального шахматиста Бобби Фишера, а у Билла Гейтса всего-то 160.
Белый дом утверждает, что Джо Байден – самый умный президент США.
Комментарии
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Е Ва
их википедия пишет "Коэффицие́нт интелле́кта (англ. IQ — intelligence quotient, читается «ай кью») — количественная оценка уровня интеллекта человека (коэффициент умственного развития): уровень интеллекта относительно уровня интеллекта среднестатистического человека (такого же или среднего возраста); в более узком смысле — отношение так называемого умственного возраста к истинному хронологическому возрасту данного лица (индивида)." умственный возраст дедушки круче остальных...дедушек))
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14 час.
Надежда
А у этого самого жанапьера, судя по всему, он зашкаливает за 200!)🤯
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13 час.
YYYYYYY XXXXXXX
У бидона 187,у этой резиновой куклы, обезьяны тогда 200,не говорю про псс-аки
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7 час.
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