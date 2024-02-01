Белый дом утверждает, что Джо Байден – самый умный президент США.

Царьград Его IQ составляет ни много ни мало 187 баллов. Карин Жан-Пьер сегодня порадовала публику крайне важной новостью: Джо Байден прошёл тест, определяющий коэффициент интеллекта и способностей, и получил ошеломляющий результат в 187 баллов, что делает его самым умным президентом в истории США! Интересно, что такой же результат у гениального шахматиста Бобби Фишера, а у Билла Гейтса всего-то 160.