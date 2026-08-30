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За рулем

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Водителей предупредили о «подводных камнях» в ремонте китайских машин

Водителей предупредили о «подводных камнях» в ремонте китайских машин

По данным «Росгосстраха», на российских дорогах числится 3,43 млн китайских автомобилей. Бестселлером среди них оказался кроссовер Haval Jolion – на него приходится 275,4 тыс.

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