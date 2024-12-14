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Экс-чиновник Кирова выступил против переименования улиц города

Экс-чиновник Кирова выступил против переименования улиц города

Решение о переименовании исторических наименований в городе Кирове в настоящее время нецелесообразно и преждевременно, заявил бывший начальник управления организационной работы администрации города Кирова Ильяз Кильмаков 13 декабря на своей странице ВКонтакте.

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Комментарии
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Владимир Петров
Большевики переименовывали в честь себя любимых города, сёла, улицы, регионы... Вылезли на карту Урицкие да Володарские с Войковыми... Потом Ленин со Сталиным наляпались на карту. Пришла пора избавиться от морока. С Лениным следовало бы проститься да его истуканов посковыривать... Да и город Киров вообще-то нашими предками - древними вятичами (вендами, венедами...) - был Вяткой поименован. А заслуга Сергея Мироновича лишь в том, что его Сталин грохнул и лицемерно его имя всюду нацепил на карту СССР. Печально, что заскорузлые коммуноиды держат мёртвой хваткой русскую топонимику.
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