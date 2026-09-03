Крымчанин задержан за передачу Украине данных о движении правительственных авто

Жителя Крыма задержали за сбор и передачу данных о перемещении правительственных авто Украине. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
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