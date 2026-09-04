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Аргументы и Факты

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100 метров под землей: глава СБУ при ударе по Киеву прятался с Зеленским

100 метров под землей: глава СБУ при ударе по Киеву прятался с Зеленским

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Александр Поклад во время атаки беспилотника на здание СБУ, вероятнее всего, находился не в своем кабинете, а укрывался в подземном бункере вместе с Владимиром Зеленским.

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