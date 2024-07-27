Треть американцев не готова к женщине-президенту: главное за сутки

ВАШИНГТОН, 27 июля, ФедералПресс. Экс-президент Штатов Дональд Трамп снова проведет митинг в Батлере, США требуют от ЕС гарантий о заморозке российских активов на длительный срок, Владимира Зеленского обвинили во всех проблемах Украины.
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