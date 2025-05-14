Адвокат хоккеиста Мичкова сделал заявление о ДТП в Дубае и заявил о преступлении

Адвокат Шук аль Катири, представляющий интересы российского нападающего "Филадельфии Флайерз" Матвея Мичкова, высказался о ДТП, в которое попали хоккеист и его друг в Дубае, и заявил, что его клиент сидел на пассажирском сиденье.