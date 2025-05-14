Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 569 подписчиков

Адвокат хоккеиста Мичкова сделал заявление о ДТП в Дубае и заявил о преступлении

Адвокат хоккеиста Мичкова сделал заявление о ДТП в Дубае и заявил о преступлении

Адвокат Шук аль Катири, представляющий интересы российского нападающего "Филадельфии Флайерз" Матвея Мичкова, высказался о ДТП, в которое попали хоккеист и его друг в Дубае, и заявил, что его клиент сидел на пассажирском сиденье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх