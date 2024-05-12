КамАЗ наконец-то смог потеснить «китайцев»: впервые с начала года КамАЗ стал лидером на российском рынке грузовиков

Китайские марки теснили КамАЗ много месяцев подряд, но сейчас российский производитель грузовиков восстановил статус-кво: впервые за долгое время и впервые с начала года КамАЗ продал больше грузовиков в России, чем любой другой «китаец».
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