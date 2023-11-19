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Зиньковский о тратах на жизнь в Москве: «Мало. Тысяч 150-200 рублей. На еду, раз в неделю на рестораны, родителям отправляю»

Зиньковский о тратах на жизнь в Москве: «Мало. Тысяч 150-200 рублей. На еду, раз в неделю на рестораны, родителям отправляю»

– Сколько тратишь на жизнь в Москве в месяц? – Вообще мало. На еду. Иногда на рестораны – раз в неделю.

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