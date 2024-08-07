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Госэкспертиза утвердила проект строительства дороги Орбитальной-2 в Ростове

Госэкспертиза утвердила проект строительства дороги Орбитальной-2 в Ростове

Она свяжет Суворовский и Северный.Государственная экспертиза утвердила проектную документацию и результаты инженерных изысканий для строительства дороги "Орбитальная-2" в донской столице.

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