В Краснодарском крае отмечается День дорожного работника

В Краснодарском крае сегодня отмечается День дорожника. Глава региона Вениамин Кондратьев поздравил дорожников с профессиональным праздником, подчеркнув их значительную роль в развитии инфраструктуры региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии