В СПЧ назвали абсурдным желание Киева обменять курян на боевиков «Азова»

Константин Самарин

Как-бы это ни называли, а все-равно, обменяли часть боевиков на детей, при том, одного на одного. Вопрос в другом, почему "Азовцев" вообе берут в плен? Эти наццисты вообще не должны попадать под категорию военнопленных, и подлежат утилизации на месте преступления.