В СПЧ назвали абсурдным желание Киева обменять курян на боевиков «Азова»

Требование Киева обменять вывезенных на Украину жителей Курской области на бойцов нацбатальона «Азов»* (признан террористическим и запрещен в России) абсурдное, нельзя обменивать гражданских лиц на нацистов и террористов, заявил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
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