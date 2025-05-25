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Русская весна

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В СПЧ назвали абсурдным желание Киева обменять курян на боевиков «Азова»

В СПЧ назвали абсурдным желание Киева обменять курян на боевиков «Азова»

Требование Киева обменять вывезенных на Украину жителей Курской области на бойцов нацбатальона «Азов»* (признан террористическим и запрещен в России) абсурдное, нельзя обменивать гражданских лиц на нацистов и террористов, заявил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

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Комментарии
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Константин Самарин
Как-бы это ни называли, а все-равно, обменяли часть боевиков на детей, при том, одного на одного. Вопрос в другом, почему &quot;Азовцев&quot; вообе берут в плен? Эти наццисты вообще не должны попадать под категорию военнопленных, и подлежат утилизации на месте преступления.
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