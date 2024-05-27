JAMA: молочные продукты и чай снижают риск развития подагры

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана установили, что чай, кофе, молочные и зерновые продукты снижают риск развития подагры, а фруктовые соки, продукты животного происхождения и растительные масла - напротив, повышают.
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