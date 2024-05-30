Возвратить Чубайса в Россию! По нему тюрьма рыдает…

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Комментарии
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АС
Александр Созинов
Вот это любо! И не только этого гада! Там хватает ворья! Взять того же клебанова! Та ещë сволочь! Китайцы в этом плане молодцы - взяли и объявили всю такую же братию в международный розыск.
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