Возвратить Чубайса в Россию! По нему тюрьма рыдает…

В недавнем материале задавался вопросом: почему Москва не требует у Израиля экстрадиции Чубайса в Россию? По непонятным причинам, вместо того, чтобы посадить в тюрьму, ему дали спокойно в марте 2022 года свалить из России.
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