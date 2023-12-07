Обозреватель Кадлоу заявил, что Байден впадает в отчаяние из-за планов Трампа

Обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу заявил, что президент США Джо Байден "впадает в отчаяние" из-за планов Дональда Трампа отменить большинство решений нынешней администрации в случае победы на выборах 2024 года.
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