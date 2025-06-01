Девочку весом меньше килограмма выхаживают в Рязанском перинатальном центре

Одна из юных пациенток находится в ОРИТН уже месяц, при рождении девочка весила меньше килограмма. Поражение легких за счет двусторонней врожденной пневмонииВ Рязанском перинатальном центре особое значение уделяют купанию маленьких пациентов.
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